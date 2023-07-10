Российские учёные вычислили ареал редкого степного растения с помощью нейросети

Брандушка разноцветная, цветущее растение, обитающее в степях и включённое в Красную книгу, стала объектом исследования, которое может помочь улучшить систему охраняемых природных территорий в Воронежской области и обеспечить более эффективную защиту этого вида. Потеря биоразнообразия является одной из серьёзных проблем окружающей среды, и прямое воздействие на экосистемы и загрязнение окружающей среды привели к исчезновению многих видов растений и животных.

Чтобы сохранить редкие виды, важно иметь информацию о их экологии и влиянии изменений в окружающей среде, включая климатические изменения. Экологическое моделирование ареалов, такое как species distribution modelling (SDM), стало передовым инструментом для таких исследований. Оно позволяет связать фактические наблюдения живых существ с условиями окружающей среды, которые определяют их географическое распространение.

Исследователи сфокусировались на сети особо охраняемых природных территорий Воронежской области и степных экосистемах региона. Они собрали данные о 130 видах, включённых в Красную книгу, и создали модель SDM для брандушки разноцветной. Брандушка была выбрана как индикатор редких степных экосистем, поскольку имеется достаточное количество наблюдений (163 находки с 1769 по 2021 год). Эти данные были получены из гербарных хранилищ, собраны и подтверждены учёными, а также взяты из международной базы данных биологического разнообразия GBIF.

Результаты исследования показали, что брандушка разноцветная в основном распространена в балках и оврагах на юге Воронежской области. Это соответствует тому факту, что Воронежская область находится на самом севере ареала этого растения. Брандушка предпочитает овраги и склоны, так как большая часть плодородных черноземов на плоских участках рельефа уже давно использована под поля.

Учёные надеются, что их исследование не только дополнило наши знания о редком растении, но также поможет оптимизировать сеть степных особо охраняемых природных территорий в регионе.