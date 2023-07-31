Российские учёные вырастили арбузы в Антарктиде

На Российской антарктической станции «Восток» учёные успешно вырастили арбузы. Этот эксперимент проводился совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом и Институтом медико-биологических проблем РАН. Учёные создали специальные условия для роста растений, используя фитотехкомплекс с подходящей температурой и влажностью воздуха.

Этот проект не только предоставил полярникам свежие овощи и ягоды, но и положительно повлиял на их эмоциональное состояние. Ведущий геофизик станции, Андрей Тепляков, отметил, что наблюдение за ростом растений приносило радость и позитивные эмоции. Эксперимент длился 103 дня, и результаты были впечатляющими — арбузы оказались крупными и вкусными, говорят учёные.

На станции «Восток» проводятся такие эксперименты уже с 2020 года, и учёные планируют продолжить развивать технологию выращивания растений, включая ежевику, голубику и землянику. Станция «Восток» находится на высоте 3 488 метров над уровнем моря и имеет самые суровые климатические условия на планете.