Российские учёные вырастят искусственный мозг в лаборатории

Учёные из Приволжского университета фундаментальной медицины работают над созданием искусственного мозга из биоматериалов животных. Эта технология может стать прорывом в медицине, позволяя вырастить нейроны из стволовых клеток человека и тестировать новые лекарства для лечения заболеваний центральной нервной системы, таких как эпилепсия. Кроме того, она может повысить чувствительность бионических протезов.

По словам профессора Ирины Мухиной, искусственный мозг, выращиваемый на микрочипе, состоит из почти двух тысяч нейронов, которые взаимодействуют друг с другом. Каждые три секунды фиксируется, как одна нейронная сеть реагирует на сигналы другой, что имитирует естественную работу мозга. Исследователи уверены, что эта система поможет понять, как нейроны хранят и передают информацию, а также как они функционируют вместе. В будущем планируется начать эксперименты с клетками, взятыми у людей, что позволит изучить нейронные сети в более сложных условиях.

В планах учёных также выяснить, возможно ли восстановление нейронов у людей с нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Для этого они намерены использовать стволовые клетки, полученные из кожи пациента. Исследователи рассчитывают, что если удастся вырастить нейронные сети из клеток человека, это может стать основой для тканезамещающей терапии у людей, которые потеряли часть мозга из-за травм или операций. Профессор Мухина подчёркивает, что такая технология в будущем может существенно изменить подход к лечению пациентов с заболеваниями ЦНС и улучшить жизнь людей с бионическими протезами.