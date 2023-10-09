Российские учёные вывели новый сорт растений для кормления коров

Учёные из УрО РАН разработали новый вид люцерны, который обещает стать важным источником питательных кормов для скота, свиней и птиц. Этот новый сорт содержит на 20% больше белка, витаминов, клетчатки и каротина по сравнению с традиционными видами этого растения.

Специалисты подчёркивают, что питательная ценность корма напрямую влияет на производительность коров и здоровье животных. Этот новый вид люцерны содержит четыре важных аминокислоты, необходимых для нормального роста и развития животных.

Селекция многолетней люцерны проводится в Екатеринбурге уже почти 90 лет. Этот новый сорт также обладает быстрым созреванием, что делает его идеальным для региона с коротким летним периодом. В данный момент сорт находится на этапе государственных испытаний и, по ожиданиям учёных, он будет рекомендован для выращивания в определённых климатических и почвенных условиях России после успешного завершения испытаний.