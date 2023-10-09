Российские учёные вывели новый сорт растений для кормления коров

Российские учёные вывели новый сорт растений для кормления коровКоторый увеличивает количество молока
Учёные из России вывели новый вид люцерна для питания коров
Учёные из УрО РАН разработали новый вид люцерны, который обещает стать важным источником питательных кормов для скота, свиней и птиц. Этот новый сорт содержит на 20% больше белка, витаминов, клетчатки и каротина по сравнению с традиционными видами этого растения.
Специалисты подчёркивают, что питательная ценность корма напрямую влияет на производительность коров и здоровье животных. Этот новый вид люцерны содержит четыре важных аминокислоты, необходимых для нормального роста и развития животных.
Селекция многолетней люцерны проводится в Екатеринбурге уже почти 90 лет. Этот новый сорт также обладает быстрым созреванием, что делает его идеальным для региона с коротким летним периодом. В данный момент сорт находится на этапе государственных испытаний и, по ожиданиям учёных, он будет рекомендован для выращивания в определённых климатических и почвенных условиях России после успешного завершения испытаний.