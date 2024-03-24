Российские учёные зафиксировали 13 мощных солнечных вспышек в один день

На 23 марта пришлось 13 мощных вспышек на Солнце, из которых 12 были класса М, а одна была ещё более сильной — класса Х. Эти данные были представлены гелиогеофизической службой Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка высшего класса X1.1 длилась 54 минуты и произошла в 04:33 по московскому времени 23 марта в рентгеновском диапазоне. Затем в этой же группе солнечных пятен было зафиксировано ещё 12 вспышек класса М разной силы, начиная с М1.0 в 09:55 и заканчивая М5.4 в 17:02.

Представитель института объяснил, что такая активность связана с приближением к пику солнечной активности. Вспышки могут влиять на Землю, вызывая нарушения в радиосвязи и навигации, но в настоящее время ситуация находится под контролем.