Российские учёные зафиксировали мощную вспышку на Солнце

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса Х2.2, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным специалистов, вспышка произошла в воскресенье около 11:50 по московскому времени. До этого ночью была зафиксирована вспышка средней силы класса М3.2, которая также вызвала интерес учёных.

Солнечные вспышки класса Х считаются самыми интенсивными, и подобные явления не происходят часто. Последний раз аналогичное событие фиксировали более месяца назад, когда 6 ноября вспышка достигла балла Х2.4. Учёные продолжают наблюдать за активностью Солнца, чтобы понять возможные последствия этих явлений для Земли.

Такие вспышки могут повлиять на работу спутников и радиосвязь, а также вызвать полярные сияния. Исследователи напоминают, что каждый случай уникален и требует детального анализа. По словам экспертов, текущая активность Солнца находится в рамках нормального цикла, но требует пристального внимания.