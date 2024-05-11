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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 19:33
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Российские учёные зафиксировали сильнейшую за 20 лет магнитную бурю

Её сила достигла экстремального уровня
Российские учёные зафиксировали шестичасовую магнитную бурю высочайшего уровня
Российские учёные зафиксировали сильнейшую за 20 лет магнитную бурю
© ferra.ru

Магнитная буря, достигнувшая уровня G5, была зафиксирована на Земле в ночь на 11 мая, что впервые произошло с 2005 года. Информацию об этом опубликовал Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Представитель института сообщил, что магнитная буря экстремальной мощности достигла уровня G5 в течение двух трёхчасовых периодов с 00:00 до 06:00 мск. Этот уровень мощности последний раз был зафиксирован 24 августа 2005 года с Kp-индексом 8,667, что соответствует G5.

При таком максимальном уровне бури на Земле возможны серьёзные повреждения трансформаторов и энергетических систем, а также проблемы с ориентацией и связью у космических аппаратов. Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли в настоящее время оценивается как G4, что является очень сильным уровнем в этой шкале.