Российские учёные зафиксировали сильнейшую за 20 лет магнитную бурю

Магнитная буря, достигнувшая уровня G5, была зафиксирована на Земле в ночь на 11 мая, что впервые произошло с 2005 года. Информацию об этом опубликовал Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Представитель института сообщил, что магнитная буря экстремальной мощности достигла уровня G5 в течение двух трёхчасовых периодов с 00:00 до 06:00 мск. Этот уровень мощности последний раз был зафиксирован 24 августа 2005 года с Kp-индексом 8,667, что соответствует G5.

При таком максимальном уровне бури на Земле возможны серьёзные повреждения трансформаторов и энергетических систем, а также проблемы с ориентацией и связью у космических аппаратов. Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли в настоящее время оценивается как G4, что является очень сильным уровнем в этой шкале.