Российские учёные зафиксировали вторую мощную солнечную вспышку за неделю

Российские учёные зафиксировали вторую мощную солнечную вспышку за неделюКоторая приведёт к магнитным бурям на Земле 28.10.2024
На Солнце снова произошла сильная вспышка, которая вызовет магнитные бури 28 октября. Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», рассказал, что вспышка достигла своего пика около 10 часов утра в субботу, а её интенсивность составила Х1.8. По его словам, это приведёт к магнитным бурям класса G1, которые могут наблюдаться с 06:00 до 15:00 по московскому времени 28 октября.
Важно отметить, что всего несколько дней назад, 24 октября, учёные зафиксировали ещё одну вспышку на Солнце, на этот раз более мощную — Х3.3. Леус тогда упоминал, что в результате этой вспышки ожидались слабые магнитные бури. Хотя облако солнечного вещества 26 октября и задело Землю, значительных магнитных бурь не произошло, что обрадовало наблюдателей.
Солнечные вспышки могут вызывать различные геомагнитные явления, влияя на технологические системы и здоровье людей. Поэтому важно следить за прогнозами и готовиться к возможным изменениям в магнитном поле Земли.