Наука и технологии
09:12, 28 марта 2023
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Российские учёные займутся изучением НЛО

Не без помощи обывателей

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) Российской академии наук объявил о новой научной программе, посвящённой изучению неопознанных летающих объектов (НЛО).

Российские учёные займутся изучением НЛО

Фото: BBC

ИПМ призывает общественность присылать любые фото- и видеоматериалы о необычных или необъяснимых объектах или явлениях в небе на адрес электронной почты ufo@keldysh.ru.

Институт также просит присылать подробную информацию о месте, времени и обстоятельствах наблюдаемых объектов или явлений. Цель ИПМ — совместный с простыми людьми анализ и понимание данных явлений.

Эта инициатива последовала за июньским объявлением NASA о проведении собственного научного исследования НЛО. В контексте государственных учреждений США, НЛО часто называют «неопознанными воздушными явлениями» (НВЯ).

Изучая НЛО или НВЯ с научной точки зрения, исследователи надеются лучше понять эти загадочные явления и определить, являются ли они природными, созданными человеком объектами или чем-то совершенно иным.

Источник:ТАСС
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