Российские учёные займутся изучением НЛО

ИПМ призывает общественность присылать любые фото- и видеоматериалы о необычных или необъяснимых объектах или явлениях в небе на адрес электронной почты ufo@keldysh.ru.

Институт также просит присылать подробную информацию о месте, времени и обстоятельствах наблюдаемых объектов или явлений. Цель ИПМ — совместный с простыми людьми анализ и понимание данных явлений.

Эта инициатива последовала за июньским объявлением NASA о проведении собственного научного исследования НЛО. В контексте государственных учреждений США, НЛО часто называют «неопознанными воздушными явлениями» (НВЯ).

Изучая НЛО или НВЯ с научной точки зрения, исследователи надеются лучше понять эти загадочные явления и определить, являются ли они природными, созданными человеком объектами или чем-то совершенно иным.