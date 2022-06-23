Российские учёные занялись созданием источника практически неиссякаемой энергии

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Российские учёные занялись созданием источника практически неиссякаемой энергииЗвучит как что-то из далёкого будущего или фантастического фильма
В Сети появилась информация о свежей разработке российских учёных из Санкт-Петербургского политехнического университета. Они, совместно с китайскими коллегами, создают самый большой в мире токамак нового поколения.
Токамак представляет из себя установку магнитного удержания плазмы. С её помощью специалисты намерены достичь условий, которые необходимы для реакции управляемого термоядерного синтеза. Общая мощность установки должна достигнуть 1 ГВт.
Сообщается, что по итогу данный термоядерный высокотехнологичный реактор должен стать источником чистой и практически неиссякаемой энергии.
Ожидается, что управляемая термоядерная реакция, которая будет при этом иметь положительный выход энергии, появится уже в 2025 году. А запуск токамака, в свою очередь, намечен на 2030-й.