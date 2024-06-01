Российские учёные зарегистрировали очередную сильнейшую вспышку на Солнце

1 июня на Солнце произошла мощная вспышка класса X, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Вспышка, зарегистрированная в 01:03 мск, длилась 17 минут и имела силу X1.1. Предыдущая вспышка такого класса, X1.4/2B, была зафиксирована 29 мая и продолжалась 87 минут.

После майских вспышек учёные предположили, что на Земле 31 мая — 1 июня может начаться магнитная буря, но она не будет экстремальной. На данный момент, по данным космической погоды, ИПГ, магнитное возмущение на Земле ещё не достигло даже самого слабого уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 обозначает экстремальный уровень. Напомним, что в начале мая сильные вспышки вызвали мощную магнитную бурю на Земле, достигнувшую экстремального уровня 11 мая, впервые с 2005 года.