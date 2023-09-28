Российские учёные защитят подводный трубопровод от моллюсков с помощью тока

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), разработали новый способ очистки водозаборов в системах водоснабжения. Они используют электрическую станцию с постоянным током для борьбы с биообрастанием на трубопроводах. Этот метод обещает быть более экономичным по сравнению с традиционными методами и может сэкономить значительные ресурсы.

Специалисты применяют электроды — «плюсовой» и «минусовой» — к металлической трубе, которая нуждается в защите от биообрастания. Применяется специальный протектор, чтобы предотвратить анодное разрушение металла. Этот подход обходится намного дешевле традиционных методов очистки. Учёные СКФУ получили патент на эту инновацию.

Основной проблемой было биообрастание трубопроводов водозаборов, особенно в теплом климате, вызванное двустворчатыми моллюсками дрейссенами. Масса таких обрастаний может достигать 7 кг на квадратный метр, что приводит к снижению напора в системе водоснабжения. Ранее использовались хлорирование, озонирование и добавка препаратов серебра в воду, но они оказались менее эффективными.

Учёные СКФУ обнаружили, что отсутствие биопленки на трубопроводах мешает прикреплению личинок моллюсков. Слабый электрический заряд на внутренней поверхности труб подавляет рост бактерий и помогает избежать образования биопленки. Эта инновация может значительно сэкономить ресурсы и будет применима в других отраслях, помогая снизить расходы на борьбу с биообрастанием и обеспечивая бесперебойное водоснабжение.