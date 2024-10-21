Российские учёные защитят растения от вредителей препаратами из грибов

В Исследовательском центре биозащиты растений Новосибирского аграрного университета планируют создать новые биопрепараты, основываясь на грибах и определённых видах бактерий. Как сообщили в центре, к разработке будут активно привлекаться аспиранты и студенты, что поможет им получить практический опыт в этой сфере.

Специалисты из Новосибирска сосредоточатся на создании биоинсектицидов и многофункциональных препаратов для защиты растений от вредителей. Эти инновационные решения будут включать в себя сочетание грибов и бактерий, что должно повысить эффективность борьбы с различными насекомыми, угрожающими сельскохозяйственным культурам.

Важно отметить, что проблема с насекомыми-вредителями становится все более актуальной из года в год. Глобальное потепление является одной из причин их активизации, что негативно сказывается на урожаях, так как насекомые наносят ущерб цветам, молодым побегам и корням растений. Разработка эффективных биопрепаратов поможет снизить риски и защитить урожай от угроз, с которыми сталкиваются фермеры по всему миру.