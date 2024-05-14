Российские учёные завершат испытания новой технологии добычи нефти в мае

Московский институт теплотехники (МИТ), завершает испытания установки для гидроразрыва пластов (ГРП) для нефтяников. Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов сообщил, что осталось провести два разрыва — 20 и 21 мая, после чего полевые испытания будут завершены. Эти тесты проводились на реальных месторождениях, и они прошли успешно.

После завершения испытаний установке присвоят «соответствующую литеру», и начнётся серийное производство. Это будет первый российский флот для гидроразрыва. ГРП — это важный метод увеличения притока нефти и газа из скважин, особенно на выработанных месторождениях и при освоении трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Первое успешное испытание установки прошло на месторождении «Славнефть-Мегионнефтегаз». Следующие испытания запланированы на нефтяных скважинах «Газпромнефть-Хантос» и газовых скважинах «Газпром добыча Уренгой». Эти испытания проводятся в рамках сотрудничества между «Газпром», «Газпром нефть» и МИТ, входящим в госкорпорацию «Роскосмос».