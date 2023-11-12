Российские уфологи опровергли миф о озерном чудовище в Тверской области

В озере Бросно в Тверской области не обитают чудовища, это всего лишь выдумка местного предпринимателя, который использовал легенду для привлечения туристов. Замкоординатор общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Мария Семёнова подтвердила, что проведённые экспедиции и опросы местных жителей не выявили никаких следов чудовища. Легенда о чудовище связана с историческими преданиями и, возможно, с всплывающими брёвнами, которые могли быть приняты за необычные существа.

Президент «Космопоиска» Сергей Александров предложил разъяснение, что всплывающие бревна, выделяя газы, могли быть ошибочно приняты за чудовище. Исторические записи об уничтожении татаро-монгольскими захватчиками могли стать основой для легенды о чудовище. Однако современные рассказы о наблюдениях чудовища оказались маркетинговым ходом предпринимателя, который использовал легенду для привлечения внимания туристов.