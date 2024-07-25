Российские владельцы Telegram-каналов потеряли доступ к монетизации

Telegram отключил монетизацию для российских владельцев каналов. Теперь в разделе «Статистика» канала исчезла вкладка «Монетизация».

Всего пять дней назад мессенджер дал российским владельцам каналов возможность получать 50% дохода от рекламы. Сообщалось, что покупка рекламы и получение вознаграждений возможны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс.

Напомним, что в конце марта Telegram запустил монетизацию, благодаря которой владельцы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек начали получать половину дохода от рекламы. Однако изначально компания заявила, что эта программа не будет работать в России, на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.