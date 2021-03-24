Российские власти инвестировали деньги в Telegram

Об этом представители РФПИ сообщили изданию “Лента”. В фонде также отметили, что покупка пакета была осуществлена в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы.

Напомним, что вчера Павел Дуров рассказал о том, что облигации мессенджера на сумму более млрд долларов были проданы “некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира”. Впоследствии представитель РФПИ отметил, что фонд участвовал в инвестиции в мессенджер вместе с Mubadala. Ранее опубликованную недостоверную информацию об участии РФПИ в размещениях представители Telegram опровергли.