Российские власти хотят ввести уголовную ответственность за клевету в интернете

Актуальная редакция закона предусматривает наказание лишь за ту клевету, которую произнесли во время публичного выступлении. Также наказывается клевета в «публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации». Отдельного упоминания о наказании за клевету в интернете в российском законодательстве до сих пор не было.

Автор нового закона, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, в пояснительной записке указал, что сегодня сайты зачастую обладают большей аудиторий, чем СМИ, передаёт TJournal. А из-за отсутствия регистрации очень часто остаются безнаказанными. Именно эту «несправедливость» и призван исправить новый закон. В случае его принятия, признанным виновными в клевете в интернете грозит штраф до миллиона рублей, а также принудительные работы на срок до двух лет, арест до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.