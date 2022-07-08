Российские власти могут ввести уголовную ответственность за утечку личных данных

На данный момент заявляется об уголовном наказании представителям бизнеса. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, к тяжким последствиям могут быть отнесены инвалидность или смерть человека после публикации в Интернете его персональных данных.

Вместе с тем свежий закон также предполагает административную ответственность. В таком случае штраф для должностных лиц будет составлять от 500 до 700 тыс рублей, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 1% от совокупной выручки за год.

Отдельно стоит отметить, что новые правила также могут ввести ответственность для тех, кто будет распространять утёкшие данные на незаконной основе. Правда, на данный момент Минцифры не приняло окончательное решение, будет им «светить» уголовная ответственность или обойдётся лишь административной.