Российские власти начнут отслеживать частных майнеров по счетам

Эксперты предложили правительству отслеживать майнеров за избыточное потребление электроэнергии в квартирах, используя удалённое сопоставление фактического расхода с заявленным. Нарушителей планируют штрафовать за превышение лимитов энергопотребления по тарифам для промышленных предприятий, а не для населения, как раньше. Это позволит более эффективно бороться с нарушителями и упростит процесс доказательства их вины.

Предложения экспертов означают, что штрафы для майнеров могут достигать значительных сумм, измеряемых сотнями тысяч или даже миллионами рублей. Теневая добыча криптовалюты часто приводит к перебоям в энергоснабжении и перегрузкам систем. Особенно это заметно в юго-восточной части Объединённой энергосистемы Сибири, включая районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

По словам экспертов, увеличение мощности дата-центров для майнинга криптовалют приведёт к дополнительному расходу электроэнергии, что потенциально может увеличить нагрузку на энергосистему на 33,2 млрд кВт/ч ежегодно с 2026 года. Поэтому власти рассматривают варианты увеличения тарифов для майнеров, чтобы стимулировать их к переезду из районов с дефицитом энергии и снизить риск проблем с электроснабжением.