Российские власти начнут регулировать голосовых помощников банков

По крайней мере, это следует из свежего материала Известий. Наши коллеги пишут, что Министерство финансов хочет начать контролировать работу голосовых интерфейсов в банках. Причиной такого решения называется желание «не допустить мисселинг и защитить права пользователей».

Требования, предоставляемые в рамках регулирования, планируется сформулировать при участии представителей банков и экспертами.

Немаловажным фактором, повлиявшим на планы по вмешательству в сферу, также были названы возможные мошеннические действия. Так, злоумышленники могут попытаться «обмануть» систему, основанную на базе ИИ. Например, воспользовавшись записью голоса клиента банка или путём имитации его номера телефона.