Российские власти начнут регулировать голосовых помощников банков

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Российские власти начнут регулировать голосовых помощников банковИ всё из-за желания уберечь россиян
За последние год-полтора многие российские банки представили собственных голосовых ассистентов. И, судя по всему, власти РФ всё же решили взяться за их регулирование.
По крайней мере, это следует из свежего материала Известий. Наши коллеги пишут, что Министерство финансов хочет начать контролировать работу голосовых интерфейсов в банках. Причиной такого решения называется желание «не допустить мисселинг и защитить права пользователей».
Требования, предоставляемые в рамках регулирования, планируется сформулировать при участии представителей банков и экспертами.
Немаловажным фактором, повлиявшим на планы по вмешательству в сферу, также были названы возможные мошеннические действия. Так, злоумышленники могут попытаться «обмануть» систему, основанную на базе ИИ. Например, воспользовавшись записью голоса клиента банка или путём имитации его номера телефона.