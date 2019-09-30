Российские власти начнут сжигать конфискованные сигареты

В министерстве считают, что эти обновления защитят рынок от контрафакта, а бонусом уменьшать траты бюджета на хранение товара. Также готовятся поправки, по которым производителей обяжут применять только оборудование, находящееся в их собственности. Это правило тоже направлено на борьбу с контрафактом, поскольку в период проверок производители контрафакта заявляют, что оборудование арендовано, а его хозяин утверждает, что ничего не производит. Это останавливало власть от изъятия оборудования.

Инициативу поддержали отечественные табачные компании. Сообщается, что конфискованные нелегальные сигареты снова оказываются на рынке, что влечет за собой стремительный рост доли контрафакта.