Российские власти назвали предварительные сроки появления 5G в стране

По словам чиновника, уже через 3 года первые 5G-сети могут запустить в городах-миллионниках, сообщает РИА Новости. Причём работать эти сети будут исключительно на отечественном оборудовании. Работает над этой задачей государственная корпорация Ростех.

Отметим, что в США и Китае 5G доступен уже сейчас. При этом в России также запускались тестовые зоны, демонстрирующие возможности новейшей технологии. Последней из подобных новостей можно считать информацию о запуске сети пятого поколения в Казанском метро силами оператора Tele2.