Российские власти обсудили препятствия на пути запуска 5G сетей в стране

Минцифры обсуждает с Роспотребнадзором изменения санитарных норм для 5G. Предлагается упростить создание сети нового поколения за счёт увеличения мощности базовых станций и сокращения их числа. Однако в Роспотребнадзоре не признают необходимость изменения норм, ссылаясь на существующие исследования.

На совещании в Совете федерации представители Минцифры и Роспотребнадзора не смогли прийти к общему мнению относительно изменений в санитарных нормах для 5G. Минцифры поддерживает пересмотр норм для упрощения развёртывания сети 5G, но Роспотребнадзор считает, что это необходимо продолжительнее обсуждать.

Разногласия между Минцифры и Роспотребнадзором связаны с тем, что первое опирается на исследования НИИ медицины труда, которые приводят к выводу о безопасности радиочастотного излучения в рамках установленных норм, в то время как Роспотребнадзор считает, что оснований для пересмотра норм нет.