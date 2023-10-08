Российские власти объяснили, когда можно использовать «цифровой паспорт» вместо бумажного

Российские власти объяснили, когда можно использовать «цифровой паспорт» вместо бумажногоОбсуждение законопроекта продлится до 2 ноября
Минцифры подготовило законопроект, в котором рассказывает в каких случая россияне могут использовать «цифровой паспорт» вместо бумажного
Минцифры разработало новый законопроект, который устанавливает правила использования цифровых документов для подтверждения личности. Этот законопроект уже доступен для обсуждения на портале проектов правовых актов, и все могут внести свои предложения до 2 ноября.
Согласно этому законопроекту, «цифровой паспорт» будет представлять собой QR-код и фотографию, и в некоторых случаях, при его использовании, потребуется также получить одноразовый числовой пароль.
Сначала, сразу после введения этого закона, «цифровой паспорт» можно будет использовать в таких ситуациях, как покупка алкоголя или табака для взрослых (с использованием пароля), подтверждение возраста при посещении музеев или мероприятий (с паролем), посадка в поезд дальнего следования, а также для подтверждения личности при получении государственных или муниципальных услуг (за исключением регистрации прав на недвижимость и выдачи паспортов).
С 1 января 2024 года этот цифровой паспорт можно будет использовать для доступа на территорию организаций (кроме некоторых специфических), а также для подтверждения личности при отправке и получении почтовых отправлений и денежных средств. С 1 января 2025 года он будет применим при регистрации в гостиницах и посещении медицинских организаций.
Этот законопроект станет основой для внедрения цифровых документов для подтверждения личности вместо бумажных. Правительство должно составить список ситуаций, когда можно использовать «цифровой паспорт», и перечень документов, которые можно будет заменить цифровым вариантом через мобильное приложение «Госуслуги».