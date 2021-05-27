Российские власти объяснили регулирование интернета «критическим количеством угроз»

Также она отметила, что российские меры в этом направлении ничуть не жёстче тех, что можно встретить в других странах, пишет РБК. Вместе с тем Матвеева уточнила, что на сегодняшний день в принципе невозможна ситуация, при которой государство не будет заниматься регулированием интернета.

Чиновница поделилась и некоторыми статистическими данными. Так, по её словам, в среднем россияне проводят в интернете более семи часов в день. Около 40% из пользователей сталкиваются с сетевой агрессией. В свою очередь 20% из них отвечают агрессией на агрессию.

В то же время, по мнению Матвеевой, агрессивная среда в онлайне приводит в том числе к ней же, но уже в офлайне.