Российские власти отказались выделять 1,4 млрд рублей на отечественный аналог Microsoft Office

Стало известно, что компания подала сразу три заявки на участие в программах Центра компетенций по разработке общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР) ещё летом 2022 года.

И хоть одна из них получила предварительное одобрение экспертов, окончательного одобрения ей добиться не удалось. Две другие были отправлены на доработку, и решение по ним пока не принято.

Что интересно, представители Минцифры России сообщили «Новым облачным технологиям», что в предоставлении грантов отказано. Вместо них будут рассматриватся альтернативные механизмы поддержки российских разработчиков.