Российские власти отказались выделять 1,4 млрд рублей на отечественный аналог Microsoft Office

Российские власти отказались выделять 1,4 млрд рублей на отечественный аналог Microsoft OfficeНо есть шансы на поддержку в ином виде
Российский разработчик «Новые облачные технологии», создатель офисного пакета «Мой офис», не получит 1,38 млрд рублей в виде грантов на доработку своего софта. Об этом рассказали наши коллеги из CNews.
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Стало известно, что компания подала сразу три заявки на участие в программах Центра компетенций по разработке общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР) ещё летом 2022 года.
И хоть одна из них получила предварительное одобрение экспертов, окончательного одобрения ей добиться не удалось. Две другие были отправлены на доработку, и решение по ним пока не принято.
Что интересно, представители Минцифры России сообщили «Новым облачным технологиям», что в предоставлении грантов отказано. Вместо них будут рассматриватся альтернативные механизмы поддержки российских разработчиков.