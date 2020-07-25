Российские власти отреагировали на обвинения в тестировании противоспутникового оружия

Так, в заявлении МИД России говорится о том, что подобные действия со стороны западных стран является ничем иным, как попыткой дискредитировать российскую космическую деятельность, а также мирных действий страны по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, совершаемых Россией.

Также представители министерства отдельно сделали акцент на том факте, что проведенные 15 июля испытания соответствовали всем международным соглашениям и не создавали каких-либо угроз для сторонних космических объектов.

Напомним, что космическое командование ранее заявляло, что согласно их данным, 15 июля от российского спутника “Космос-2543” произвел отделение некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.