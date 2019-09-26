Российские власти перепутали аварийную посадку самолета с учениями МЧС

По словам Степаненко, спасательное ведомство в первой половине того же дня проводило плановые учения. МЧС отрабатывало ситуацию, при которой самолет якобы оказался поражен молнией, в связи с чем экипаж должен был совершить аварийную посадку. При этом в рамках учений должен был быть отработан такой вариант, при котором у самолета разрушилось бы правое крыло и загорелось топливо. В итоге как учения, так и реальная аварийная посадка прошли в рамках одного аэропорта в Барнауле.

”Сначала никто не поверил, что ситуация с жесткой посадкой самолета реальная и что действительно необходимо принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий”, — рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.