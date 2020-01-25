Российские власти перешли на компьютеры с отечественным программным обеспечением

Так, по словам компании, МВД купило у российской компании Tegrus около 31 000 лицензии программного обеспечения Astra Linux. Согласно информации источника, каждая из купленных лицензий могла обойтись властям в 5,9 тыс рублей, что, в свою очередь, дешевле, чем Windows. Кроме того, отмечается, что для госорганов в приоритете безопасность данных, нежели осуществление сложных технических задач.

На данный момент компания проводит удаленное обучение по поддержке операционной системы для сисадминов министерства. Так, на первом этапе успешно обучились 135 сотрудников по всей России, тогда как всего запланировано три волны обучения.