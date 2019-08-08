Российские власти подали в суд на Apple

”ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS”, — говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.

Напомним, что со схожим заявлением разработчики Kidslox и Qustodio подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую Комиссию. Порядка 19 разработчиков программного обеспечения объединились, чтобы потребовать от Apple какого-то общего для всех решения, которое позволит разработчикам продолжать работу на iOS-устройствах.