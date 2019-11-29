Наука и технологии
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Российские власти поддержали запрет на оплату биткоинами
Что интересно, у криптовалюты все еще нет правового статуса на территории РФ
Пресс-служба Центробанка России официально заявила о том, что ведомство поддерживает идею, согласно которой планируется внести запрет на использование биткоинов для оплаты покупок. По мнению регулятора, криптовалюты являются слишком рискованным финансовым инструментом.
”Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса”, — рассказали представители Центрального банка Российской Федерации.
Что интересно, на данный момент смарт-контракты, криптовалют и прочие подобные технологии все еще не имеют правового статуса на территории России. Хоть в 2018 году в Госдуму и были внесены три законопроекта, создающие большую ясность, на сегодняшний день из них были приняты лишь два, при этом даже эти изменения мало что поменяли.