Российские власти поддержали запрет на оплату биткоинами

”Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса”, — рассказали представители Центрального банка Российской Федерации.

Что интересно, на данный момент смарт-контракты, криптовалют и прочие подобные технологии все еще не имеют правового статуса на территории России. Хоть в 2018 году в Госдуму и были внесены три законопроекта, создающие большую ясность, на сегодняшний день из них были приняты лишь два, при этом даже эти изменения мало что поменяли.