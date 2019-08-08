Российские власти помогут перевести офисных сотрудников на удаленную работу

На данный момент Трудовой кодекс предусматривает лишь два варианта работы сотрудников: либо они могут выполнять свои рабочие обязанности постоянно в офисе, либо дистанционно. В случае принятия новой нормы, работники смогут официально договориться с работодателем о работе из дома в определенных случаях.

”В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис”, — объяснил сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Представитель Министерства труда и социальной защиты уже успел выступить с заявлением о том, что ведомство получило письмо и в ближайшее время займется его изучением.

”Любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения, мы поддержим — в этой форме или в другой. Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно”, — заявили в министерстве.