Российские власти пообещали не делать рунет «суверенным»

Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что новый закон не выльется в создание «суверенного рунета».

Вместо этого, власти намерены активно защищать российский сегмент интернета от внешних угроз. Акимов заявил: «Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет». Он также пояснил: «Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире».

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. 16 апреля его приняли в окончательном, третьем чтении.

Цель закона — обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз. Закон предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам.