Российские власти попросили ограничить продажу алкоголя из-за эпидемии коронавируса

Так, по словам главы организации, члена общественной палаты Султана Хамзаева, правительство РФ имеет соответствующие полномочия, вплоть до введения в стране сухого закона. В качестве основной причины, по которой необходимости принять подобные меры, Хамзаев назвал призыв Всемирной организации здравоохранения отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией.

Если предложение организации будет принято, то до 1 мая в стране может быть введен особый режим торговли, при котором будет установлена определенного рода квота: не более 1 литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.