Российские власти попытаются заблокировать неблокируемые интернет-протоколы

Так, уже сейчас имеется приказ министерства, согласно которому 20 марта текущего года будет отработана схема, предназначенная для блокировки трафика, использующего DNS over HTTPS и DNS over TLS в качестве защиты. А летом и осенью отработают различные атаки, которые могут быть направлены против российского сегмента интернета.

Напомним, что DNS — это достаточно давно созданная система, благодаря которой обеспечивается соответствие домена IP-адресу. DNS over HTTPS и DNS over TLS — это улучшенные и экспериментальные версии системы DNS, в основе которых лежат защищенные протоколы HTTPS и TLS соответственно.