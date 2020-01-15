Наука и технологии
Сегодня 16:59
Российские власти попытаются заблокировать неблокируемые интернет-протоколы
Ждем очередной "поломки" рунета
Как стало известно, Минкомсвязи уже разработало график, в рамках которого будут проведены учения по обеспечению устойчивого функционирования интернета. При этом, по словам представителей ведомства, отдельное внимание будет уделено вопросам блокировки контента, распространяющегося при помощи защищенных протоколов DNS over HTTPS и DNS over TLS.
Так, уже сейчас имеется приказ министерства, согласно которому 20 марта текущего года будет отработана схема, предназначенная для блокировки трафика, использующего DNS over HTTPS и DNS over TLS в качестве защиты. А летом и осенью отработают различные атаки, которые могут быть направлены против российского сегмента интернета.
Напомним, что DNS — это достаточно давно созданная система, благодаря которой обеспечивается соответствие домена IP-адресу. DNS over HTTPS и DNS over TLS — это улучшенные и экспериментальные версии системы DNS, в основе которых лежат защищенные протоколы HTTPS и TLS соответственно.