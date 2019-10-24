Российские власти предлагают запретить рассказывать о преступлениях подростков

”Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними”, — сообщила глава управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марина Зайцева. Ведомством также была проведена проверка, которая связана с распространением информации о криминальных субкультурах среди несовершеннолетних в регионах России. Так, в результате было выявлено, что “приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет”, заявила Зайцева.

В течении нескольких месяцев проверок по обращению Генпрокуратуры было заблокировано более 7 тысяч сайтов. Ведомство обратилось к Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций с предложением изменить закон о СМИ, а также, по мнению Зайцевой, необходимо привлечь к ответственность и провайдеров за распространение данной информации.