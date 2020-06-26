Российские власти предложили обрабатывать личные данные граждан без их согласия

По мнению экспертов, если свежая поправка будет принята, то с одной стороны, граждане России смогут "подписывать" договоры на оказание услуг на удаленке, но с другой, практика подобного рода влечет за собой риск увеличения количества преступлений из-за того, что человек может потерять контроль за обработкой своих данных.

”Учитывая связь биометрических данных с личностью и невозможность замены в случае утечки, либерализация видится весьма рискованной”, - заявил по этому поводу представитель Ассоциации юристов России Александр Савельев.

Также специалисты отмечают, что утечка биометрических данных ставит под угрозу и банковские счета граждан, так как в данной сфере подобный тип личных данных также активно используется.