Российские власти придумали способ ускорить развитие ИИ в России

Российские власти придумали способ ускорить развитие ИИ в РоссииНа первый взгляд выглядит как отличный план
Министр экономического развития Максим Решетников предложил новый подход к ускорению развития искусственного интеллекта в России.
В соответствии с его предложением, приобретение и использование решений с ИИ станет обязательным условием для бизнесов, получающих субсидии выше определённой суммы.
План уже находится на стадии пилотного проекта в нескольких секторах экономики, таких как сельское хозяйство, транспорт, промышленность и здравоохранение.
Как отметил Решетников, главные преграды для внедрения ИИ на предприятиях — отсутствие специалистов и ограниченные финансы на разработку и внедрение.
Однако, помимо позитивных аспектов, возникают опасения относительно доступа к обезличенным персональным данным, необходимым для развития ИИ.
Власти стремятся принять поправки к закону «О персональных данных», чтобы регулировать оборот обезличенной информации и обеспечить безопасность данных.