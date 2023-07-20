Российские власти придумали способ ускорить развитие ИИ в России

В соответствии с его предложением, приобретение и использование решений с ИИ станет обязательным условием для бизнесов, получающих субсидии выше определённой суммы.

План уже находится на стадии пилотного проекта в нескольких секторах экономики, таких как сельское хозяйство, транспорт, промышленность и здравоохранение.

Как отметил Решетников, главные преграды для внедрения ИИ на предприятиях — отсутствие специалистов и ограниченные финансы на разработку и внедрение.

Однако, помимо позитивных аспектов, возникают опасения относительно доступа к обезличенным персональным данным, необходимым для развития ИИ.

Власти стремятся принять поправки к закону «О персональных данных», чтобы регулировать оборот обезличенной информации и обеспечить безопасность данных.