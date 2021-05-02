Российские власти проверят вред пальмового масла

Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Telegram. По его словам, об этой теме он задумался во время поездки в избирательный округ. Политик отметил, что к нему с вопросом о вреде пальмового масла обратила женщина. Помимо прочего она попросила политика разобраться в этой сфере.

“Исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений”, — поделился Вячеслав Володин.