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Российские власти проверят вред пальмового масла
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Российские власти проверят вред пальмового масла. Погодовку экспертного заключению по ситуации с пальмовым маслом поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере Telegram. По его словам, об этой теме он задумался во время поездки в избирательный округ. Политик отметил, что к нему с вопросом о вреде пальмового масла обратила женщина. Помимо прочего она попросила политика разобраться в этой сфере.
“Исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений”, — поделился Вячеслав Володин.