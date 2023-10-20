Российские власти раскритиковали идею «продвижения» российских товаров на маркетплейсах

Министерство экономического развития России отклонило предложение о приоритетном отображении российских товаров в результатах поиска на маркетплейсах. Идея заключалась в том, чтобы первые 50 позиций в поисковой выдаче принадлежали российским товарам, а затем следовали остальные.

Минэкономразвития утверждает, что это требование заставит интернет-магазины изменить свои алгоритмы, что может нарушить привычный пользовательский опыт. Это произойдёт потому, что пользователи формируют запросы, включая конкретные товары, и технически показ первых 50 российских товаров может быть сложным.

Однако представители магазина Wildberries высказали поддержку продвижению российских товаров, но предложили альтернативные способы, такие как специальные фильтры или тематические подборки. Они считают, что изменение поисковой выдачи может негативно повлиять на пользовательский опыт и привести к потере клиентов. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли также выразил мнение, что идея правильная, но механизм её реализации неверен.