Российские власти раскрыли сроки появления 5G в стране

Наука и технологии
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Российские власти раскрыли сроки появления 5G в странеСлучиться это должно уже в ближайшие годы
Мобильный интернет пятого поколения 5G начал внедряться во многих странах в 2020-2021 годах. Но, как мы можем заметить, в их числе всё ещё нет России.
В рамках своего выступления перед студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство намерено внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках уже к 2024 году.
На сегодняшний день, по словам министра, проходит реализация большой программы создания собственного прототипа оборудования для новейших сетей, передаёт Интерфакс. Вместе с тем он назвал слухи о вреде нового стандарта «беспочвенными».
Отметим, что ранее, в мае 2021 года, директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко заявил о запуске первых пилотных зон 5G уже в 2023 году. В них планируется использовать отечественное «наполнение».