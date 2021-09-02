Российские власти раскрыли сроки появления 5G в стране

В рамках своего выступления перед студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство намерено внедрить связь пятого поколения в городах-миллионниках уже к 2024 году.

На сегодняшний день, по словам министра, проходит реализация большой программы создания собственного прототипа оборудования для новейших сетей, передаёт Интерфакс. Вместе с тем он назвал слухи о вреде нового стандарта «беспочвенными».

Отметим, что ранее, в мае 2021 года, директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко заявил о запуске первых пилотных зон 5G уже в 2023 году. В них планируется использовать отечественное «наполнение».