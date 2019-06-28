Российские власти рассекретили документы о создании автомата Калашникова

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало ряд документов на форуме Армия-2019. Они отражают результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943-1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова.

Начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин рассказал: «Один из документов - это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм». Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева.

Как отметил Паршин, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, то развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути.