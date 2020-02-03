Российские власти рассмотрят запрет на доставку товаров из Китая из-за эпидемии коронавируса

Так, Милонов, в рамках своих обращений написал, что прямо сейчас нет никакой точной информации о том, как распространяется вирус, какая методика лечения является достаточной для полного избавления от болезни, а также как поведет себя вирус в случае впадения в "спящий режим".

”Надо отметить, что несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности”, — написал депутат в своем официальном документе.