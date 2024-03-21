Российские власти разрешили размещать рекламу на космических кораблях

Государственный комитет по экономической политике предложил Госдуме принять законопроект, который позволит размещать рекламу на космической технике и на объектах космической инфраструктуры. По данным Роскосмоса, крупные российские банки и страховые компании заинтересованы в этом виде рекламы. Прибыль от таких проектов может составить до 200 млн рублей ежегодно от рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Этот шаг может стать дополнительным источником дохода как для федерального бюджета, так и для Роскосмоса. Предлагается делить прибыль поровну между федеральным бюджетом и специальными фондами госкорпорации. Роскосмос получает право заключать соглашения на размещение рекламы на объектах космической инфраструктуры и космической технике.

Это позволит привлечь внимание к космической деятельности, привлечь молодых специалистов и получить средства на инновационные космические программы и проекты.