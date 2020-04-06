Российские власти следят за стройкой инфекционных центров Минобороны при помощи спутника

”Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли — Научным центром оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы»”, — говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса.

Напомним, что согласно самым свежим данным, Минобороны должно уже до 15 мая 2020 года построить 16 центров, в которых будут врачи будут бороться с COVID-19.