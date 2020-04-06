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Российские власти следят за стройкой инфекционных центров Минобороны при помощи спутника

Больницы строятся сразу в трех городах России
Государственная корпорация Роскосмос сделало официальное заявление, согласно которому российские власти следят за стройкой инфекционных центров Минобороны при помощи спутника.

Помимо этого, компания опубликовала в сети фото, на которых изображены строящиеся больницы в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде — в них будут располагаться пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией. Для создания снимков использовался спутник “Ресурс-П”.

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”Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли — Научным центром оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы»”, — говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса.

Напомним, что согласно самым свежим данным, Минобороны должно уже до 15 мая 2020 года построить 16 центров, в которых будут врачи будут бороться с COVID-19.

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