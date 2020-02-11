Наука и технологии
Сегодня 17:32
Российские власти сообщили об успешной поимке преступников благодаря новейшей системе распознавания лиц
Было найдено аж 34 человека, находившихся в розыске
Издание Медуза опубликовало материал, в котором, ссылаясь на представителей московских властей, утверждает, что новейшая система столичная распознавания лиц сумела только за январские праздники обнаружить 34 человека, находившихся в розыске.
Что интересно, издание не стало уточнять, каких именно преступников поймали при помощи данной системы в период новогодних праздников. Известно лишь, что источником всей этой информации стал глава отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.
Напомним, что прямо сейчас в столице России работают около 105 тыс камер, оснащенных технологией распознавания лиц от NtechLab. При этом, по словам экспертов, данные с умных камер Москвы уже сейчас можно купить на черном рынке без каких-либо проблем и сложностей.