Российские власти сообщили об успешной поимке преступников благодаря новейшей системе распознавания лиц

Что интересно, издание не стало уточнять, каких именно преступников поймали при помощи данной системы в период новогодних праздников. Известно лишь, что источником всей этой информации стал глава отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Напомним, что прямо сейчас в столице России работают около 105 тыс камер, оснащенных технологией распознавания лиц от NtechLab. При этом, по словам экспертов, данные с умных камер Москвы уже сейчас можно купить на черном рынке без каких-либо проблем и сложностей.