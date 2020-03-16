Российские власти создадут систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе

”В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации”, - рассказал Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами.

Кроме того, он также добавил, в России будет также запущена единая телефонная горячая линия, с помощью которой граждане смогут получать наиболее актуальные данные по каждому региону страны, в частности об инфицированных и о выздоровевших людях. ”Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров”, - заключил премьер