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Российские власти создадут систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе
Случится это, по словам премьера, в ближайшее время
По словам Председатель Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в ближайшем будущем российские власти создадут систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе. Он отметил, что уведомление россиян об обстановке с вспыхнувшим вирусом нового типа будет реализовано, в том числе и через социальные сети.
”В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации”, - рассказал Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами.
Кроме того, он также добавил, в России будет также запущена единая телефонная горячая линия, с помощью которой граждане смогут получать наиболее актуальные данные по каждому региону страны, в частности об инфицированных и о выздоровевших людях. ”Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров”, - заключил премьер