Наука и технологии
Сегодня 11:41
Российские власти создадут систему слежения за таксистами
При этом самих агрегаторов данное нововведение практически никак не коснется
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о том, что власти столицы намерена разработать и внедрить систему наблюдения за таксистами, благодаря которой можно будет отслеживать такие показатели, как время работы и отдыха водителей, а также наличие у них необходимых водительских прав со страховкой.
Так, если верить словам заммэра, система будет представлять из себя специально разработанное городское программное обеспечение, к которому абсолютно все агрегаторы такси столицы будут подключать своих таксистов через определенный шлюз. Он будет заниматься учетом рабочего времени каждого таксиста по отдельности.
”Это никак не затронет агрегаторы, но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет... Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки”, — отдельно отметил Ликсутов.