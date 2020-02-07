Российские власти создадут систему слежения за таксистами

Так, если верить словам заммэра, система будет представлять из себя специально разработанное городское программное обеспечение, к которому абсолютно все агрегаторы такси столицы будут подключать своих таксистов через определенный шлюз. Он будет заниматься учетом рабочего времени каждого таксиста по отдельности.

”Это никак не затронет агрегаторы, но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет... Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки”, — отдельно отметил Ликсутов.