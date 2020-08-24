Наука и технологии
Сегодня 18:00
Российские власти утвердили методы регулирования искусственного интеллекта
Интересно, к чему приведет данная инициатива
Сегодня, в рамках совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, стало известно, что российские власти утвердили методы регулирования искусственного интеллекта. Ожидается, что концепция будет действовать как минимум до 2024 года.
Судя по официальным данным, сама концепция призвана определить принципы, которые лягут в основу дальнейшего регулирования сферы искусственного интеллекта. Также ожидается, что разработка российских властей поможет улучшить условия для ее развития, а также разрушить существующие барьеры в самых разных сферах – от медицины до космоса.
”Важно, что все нововведения будут приниматься с учетом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека – это ключевое положение концепции”, - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.