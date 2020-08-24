Российские власти утвердили методы регулирования искусственного интеллекта

Судя по официальным данным, сама концепция призвана определить принципы, которые лягут в основу дальнейшего регулирования сферы искусственного интеллекта. Также ожидается, что разработка российских властей поможет улучшить условия для ее развития, а также разрушить существующие барьеры в самых разных сферах – от медицины до космоса.

”Важно, что все нововведения будут приниматься с учетом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека – это ключевое положение концепции”, - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.